Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag südwärts

Die Netflix-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 276,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 275,00 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 277,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.642 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 55,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 289,75 USD an.

Netflix veröffentlichte am 18.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 USD gegenüber 2,97 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.925,59 USD im Vergleich zu 7.341,78 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.01.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

