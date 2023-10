Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag im Plus

Netflix im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 404,90 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 404,90 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 410,64 USD. Bei 405,67 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 3.316.431 Netflix-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 485,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 19,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2022 bei 252,11 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 37,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 440,00 USD.

Am 18.10.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,10 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.541,67 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 18.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 12,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

