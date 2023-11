Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 468,09 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 468,09 USD nach oben. Bei 470,50 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 465,40 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 548.424 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (485,00 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 273,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,59 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 440,00 USD je Netflix-Aktie an.

Am 18.10.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,73 USD gegenüber 3,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.541,67 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 18.01.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,13 USD fest.

