Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 425,25 EUR abwärts.

Um 09:12 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 425,25 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 424,55 EUR. Mit einem Wert von 424,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 177 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 432,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 257,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,46 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 440,00 USD.

Netflix gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,77 Prozent auf 8.541,67 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.925,59 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.01.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,13 USD je Netflix-Aktie.

