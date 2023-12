Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Netflix

Aktienentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 450,55 EUR abwärts.

Die Netflix-Aktie notierte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 450,55 EUR. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 450,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 451,95 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 509 Netflix-Aktien.

Bei 451,95 EUR markierte der Titel am 20.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 0,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 257,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 42,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 440,71 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.541,67 USD gegenüber 7.925,59 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.01.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 16.01.2025 dürfte Netflix die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,15 USD je Netflix-Aktie.

