Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 1.028,00 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 1.028,00 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.031,55 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.028,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129.923 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.064,50 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,55 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 542,04 USD ab. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 89,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.012,14 USD an.

Am 21.01.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,15 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 10,19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 24,75 USD je Netflix-Aktie.

