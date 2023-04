Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Netflix 294,50 EUR

Um 12:03 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 324,75 USD ab. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.791 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 379,38 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 14,40 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2022 bei 162,76 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 99,53 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 340,14 USD aus.

Am 18.04.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.161,50 USD – ein Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.867,77 USD erwirtschaftet hatte.

Am 17.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

