Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:20 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 297,05 EUR nach oben. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 297,75 EUR. Bei 297,65 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 58 Netflix-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 349,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2022 (155,70 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 90,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 340,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8.161,50 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.867,77 USD umgesetzt.

Am 17.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,19 USD je Netflix-Aktie belaufen.

