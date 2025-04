Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 1.003,00 USD.

Das Papier von Netflix legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 1.003,00 USD. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 1.018,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 983,99 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 486.796 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.064,50 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 6,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 542,04 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,96 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.087,50 USD.

Netflix ließ sich am 17.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,76 USD, nach 5,40 USD im Vorjahresvergleich. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,38 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Netflix am 16.07.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 25,09 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

