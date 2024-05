Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 642,52 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 642,52 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 644,37 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 636,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 114.061 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2024 bei 644,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 19.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,73 USD. Mit Abgaben von 46,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 571,88 USD.

Am 18.04.2024 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,38 Mrd. USD – ein Plus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 8,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2024 wird am 17.07.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 18,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

