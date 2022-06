Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte um 21.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 167,22 EUR. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 165,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.556 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 72,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 313,71 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.04.2022. In Sachen EPS wurden 3,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,75 USD je Aktie eingenommen. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.867,77 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.163,28 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 17.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix greift offenbar nach Roku: Warum das gut für Amazon sein könnte

Netflix-Aktie steigt: Netflix gibt Ausblick auf Marilyn Monroe-Biopic mit Ana de Armas

Netflix-CEO Reed Hastings - eine Kurzbiografie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com