Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 430,08 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 430,08 USD. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 427,51 USD aus. Bei 437,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.730.575 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 485,00 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2022 (211,50 USD). Mit einem Kursverlust von 50,82 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 454,29 USD.

Am 19.07.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,29 USD, nach 3,20 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8.187,30 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.970,14 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 17.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,78 USD je Netflix-Aktie belaufen.

