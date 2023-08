Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 406,54 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 406,54 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 407,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 402,23 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 674.264 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 485,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 211,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 454,29 USD je Netflix-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 20.07.2023. Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,20 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.970,14 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.187,30 USD ausgewiesen.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 17.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

