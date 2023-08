Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Vormittag schwächer

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 371,65 EUR.

Um 09:17 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 371,65 EUR ab. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 370,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 370,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 632 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2023 auf bis zu 432,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,33 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 216,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 454,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 20.07.2023. Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,20 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.187,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Am 17.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,85 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

