Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Netflix

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 243,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 243,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 244,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.283 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 60,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 56,47 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 261,75 USD.

Am 19.07.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,20 USD gegenüber 2,97 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.970,14 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.341,78 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Netflix am 18.10.2022 präsentieren. Netflix dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 17.10.2023 präsentieren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

