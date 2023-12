Kurs der Netflix

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix legt am Mittag zu

21.12.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 492,51 USD.

Das Papier von Netflix legte um 11:54 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 492,51 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.164 Stück gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 500,89 USD. Dieser Kurs wurde am 20.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 1,70 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 273,41 USD. Mit Abgaben von 44,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 440,71 USD. Am 18.10.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,73 USD gegenüber 3,10 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 8.541,67 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.925,59 USD umgesetzt. Voraussichtlich am 23.01.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 16.01.2025. Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,15 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen

