Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag schwächer

Der Netflix-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 11:51 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 316,40 EUR. Bei 316,00 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 316,05 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.390 Netflix-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 12,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,52 EUR am 12.05.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 103,45 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 310,14 USD je Netflix-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 19.01.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.852,05 USD im Vergleich zu 7.709,32 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Netflix am 18.04.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,34 USD je Aktie.

