Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag leichter

Die Aktie notierte um 04:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 317,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 315,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 316,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.550 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 359,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 103,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 310,14 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.01.2023. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.852,05 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.709,32 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.04.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 11,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

