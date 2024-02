Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Donnerstagmittag

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 575,00 USD zu.

Die Aktie notierte um 11:59 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 575,00 USD zu. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.185 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 597,00 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Bei 285,36 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 101,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 473,13 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 23.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.832,83 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.852,05 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Netflix am 16.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 17,14 USD je Aktie aus.

