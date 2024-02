Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 532,40 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Netflix-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 532,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 536,50 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 535,70 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 414 Netflix-Aktien.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 556,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 4,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (267,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,81 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 473,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 23.01.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 8.832,83 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.852,05 USD umsetzen können.

Die Netflix-Bilanz für Q1 2024 wird am 16.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 17,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Film "Die Schneegesellschaft" ist ein voller Erfolg - Schon fast 100 Millionen Aufrufe

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester