Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 646,56 USD.

Das Papier von Netflix befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 646,56 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 645,55 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 647,14 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 68.816 Netflix-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (650,88 USD) erklomm das Papier am 21.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,67 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 344,73 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 87,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88 USD an.

Netflix ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,38 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Netflix am 17.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,40 USD je Aktie.

