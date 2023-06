Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Netflix 383,95 EUR

Um 11:43 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 423,40 USD ab. Zuletzt wechselten 1.877 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 448,58 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,95 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 169,70 USD. Mit einem Kursverlust von 59,92 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 378,00 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 18.04.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.161,50 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.867,77 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,21 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

