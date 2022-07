Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 22.07.2022 16:22:00 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 219,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 224,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 216,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.066 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 64,52 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 263,38 USD.

Netflix gewährte am 19.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.970,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.341,78 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2022 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

