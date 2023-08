Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 409,79 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:57 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 409,79 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.288 Netflix-Aktien.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 485,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 211,73 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 48,33 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 454,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 20.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.187,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Netflix am 17.10.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Netflix-Investment abgeworfen

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie legt zu: Cloud-Gaming wird in Großbritannien und Kanada getestet

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Netflix abgeworfen