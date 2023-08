Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Dienstagnachmittag zu

Kurs der Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 411,13 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 411,13 USD nach oben. Die Netflix-Aktie legte bis auf 413,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 409,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 670.928 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 485,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 17,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (211,73 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 48,50 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 20.07.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,20 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.187,30 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,85 USD je Aktie.

