Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Freitagnachmittag ab

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 491,04 USD ab.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 491,04 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 490,34 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 494,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 399.856 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 500,89 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 1,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 273,41 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 44,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 440,71 USD.

Am 18.10.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.541,67 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.925,59 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Netflix am 23.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 16.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,15 USD fest.

