Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die Netflix-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 314,10 EUR. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 314,85 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 314,15 EUR. Bisher wurden heute 230 Netflix-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 409,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 23,27 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit Abgaben von 101,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 306,57 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.01.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.852,05 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.709,32 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 18.04.2023 erwartet.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie mit Gewinnen: Starkes Nutzerwachstum - Konzernchef Reed Hastings gibt CEO-Posten ab

Ausblick auf NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NASDAQ-Aktien: Verliert Netflix seine Hitserie "Wednesday" an Amazon?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com