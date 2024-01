Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 486,57 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,2 Prozent auf 486,57 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 493,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 492,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.968.726 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 503,27 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 3,32 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 285,36 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 41,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 441,88 USD je Netflix-Aktie aus.

Netflix ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 8.541,67 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.852,05 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.01.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,17 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Bank of America bullish für NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Sieger der "Streaming-Kriege"

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Netflix von vor 3 Jahren bedeutet

NASDAQ-Titel Apple-Aktie legt zu: Apple Vision Pro ab sofort vorbestellbar - Zusagen in Streit um Apple Pay