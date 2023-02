Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Die Netflix-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 316,20 EUR an der Tafel. Bei 316,20 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 316,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 316,00 EUR. Zuletzt wechselten 5 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 359,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 12,14 Prozent wieder erreichen. Bei 155,88 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 102,85 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 310,14 USD an.

Am 19.01.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.852,05 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.709,32 USD umgesetzt.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 18.04.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,34 USD je Netflix-Aktie.

