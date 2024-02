Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 586,00 USD.

Um 12:02 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 586,00 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.952 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 597,00 USD erreichte der Titel am 17.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 1,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 285,36 USD. Mit einem Kursverlust von 51,30 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 473,13 USD.

Netflix veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.832,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.852,05 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2024 17,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

