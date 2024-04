Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 564,04 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 564,04 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 566,73 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 556,49 USD. Bisher wurden via NASDAQ 162.225 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 638,51 USD. Gewinne von 13,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 315,62 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 78,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 577,50 USD.

Netflix ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,28 USD, nach 2,88 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 17.07.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,27 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

