Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Netflix 387,20 EUR

0,85% Charts

News

Analysen

Die Netflix-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 420,96 USD. Bei 417,73 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 418,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.014.430 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 448,58 USD markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (169,70 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 59,69 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 378,00 USD für die Netflix-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.161,50 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.867,77 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Netflix am 19.07.2023 präsentieren. Netflix dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Aktienmarkt-Rally: Erfolgreicher Wall-Street-Bulle prognostiziert Expansion statt Rezession

Netflix-Aktie sinkt: Netflix baut Top-10-Listen aus

NASDAQ-Wert Netflix-Aktie: "Fubar" erhält zweite Staffel - Netflix verpflichtet Ikone Linda Hamilton für 'Stranger Things'-Finale

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix