Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Um 09:22 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 226,35 EUR. Die Netflix-Aktie sank bis auf 226,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 226,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 330 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 45,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 263,38 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,97 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 7.970,14 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Netflix am 17.10.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

