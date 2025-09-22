Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Netflix-Kurs

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1.221,61 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 1.221,61 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.220,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.226,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.805 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Bei einem Wert von 677,88 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Abschläge von 44,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.253,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 4,88 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 vorlegen. Netflix dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,29 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor einem Jahr eingefahren

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Netflix-Aktie gesucht: Catfishing-Doku wird zum Streaming-Hit