Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Aufschlag

23.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Netflix zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 403,88 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Bei 407,47 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 403,32 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 231.944 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 485,00 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 20,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,11 USD am 08.11.2022. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 60,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 440,00 USD für die Netflix-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,10 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.541,67 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.925,59 USD ausgewiesen worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 18.01.2024 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 12,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie Teenager schauen lieber YouTube statt Netflix: Die neuesten Streaming-Trends im Überblick Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

