Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag seitwärts

Die Aktie von Netflix hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Netflix-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 478,30 USD.

Die Netflix-Aktie bewegte sich um 01:59 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 478,30 USD. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 482,70 USD. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 476,56 USD nach. Bei 476,80 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 2.843.891 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 273,41 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 74,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 440,00 USD.

Am 18.10.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 3,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,10 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.541,67 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,77 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.01.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 12,13 USD im Jahr 2023 aus.

