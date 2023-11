Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Netflix-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 478,30 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 01:59 Uhr bei der Netflix-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 478,30 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 482,70 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 476,56 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 476,80 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.843.891 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 273,41 USD. Mit einem Kursverlust von 42,84 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 440,00 USD.

Am 18.10.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,10 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,77 Prozent auf 8.541,67 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.925,59 USD erwirtschaftet worden.

Am 18.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,13 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie gewinnt: "Squid Game" ist zurück bei Netflix - Neue Gameshow 'Squid Game: The Challenge'

Netflix, Amazon & Co.: Welcher Streamingdienst ist am beliebtesten?

Netflix-Aktie an der NASDAQ etwas fester: Netflix-Geschichtsserie "Die Kaiserin" gewinnt International Emmy