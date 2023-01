Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagvormittag im Plus

Die Netflix-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 329,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 329,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 328,50 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 409,35 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 19,51 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 111,38 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 306,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.01.2023. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.852,05 USD umgesetzt, gegenüber 7.709,32 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Netflix am 18.04.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 11,30 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Preisvergleich: Welches Netflix-Abo sich wirklich lohnt - und wann man zu viel bezahlt

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie mit Gewinnen: Starkes Nutzerwachstum - Konzernchef Reed Hastings gibt CEO-Posten ab

Ausblick auf NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix