Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix springt am Mittwochmittag hoch

24.01.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Netflix zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 9,6 Prozent im Plus bei 539,49 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 9,6 Prozent auf 539,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 131.955 Netflix-Aktien. Am 12.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 503,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 285,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 47,11 Prozent sinken. Experten gaben als mittleres Kursziel 455,63 USD an. Am 19.10.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.541,67 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.852,05 USD eingefahren. Voraussichtlich am 16.04.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 16,20 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Februar 2024 Ausblick: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Bank of America bullish für NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Sieger der "Streaming-Kriege"

