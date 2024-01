Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix springt am Vormittag an

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,1 Prozent auf 490,00 EUR.

Das Papier von Netflix legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 8,1 Prozent auf 490,00 EUR. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 492,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 490,30 EUR. Bisher wurden via Tradegate 10.510 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 492,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Bei 267,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,47 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 455,63 USD angegeben.

Netflix ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,12 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.541,67 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.852,05 USD ausgewiesen worden waren.

Die Netflix-Bilanz für Q1 2024 wird am 16.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 15,97 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

