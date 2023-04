Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Netflix 299,65 EUR

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 330,77 USD. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 334,66 USD aus. Bei 330,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.425.061 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 379,38 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 12,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 162,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 103,23 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 340,14 USD an.

Netflix ließ sich am 18.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,53 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 8.161,50 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.867,77 USD umsetzen können.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2023 wird am 17.07.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,16 USD fest.

Redaktion finanzen.net

