Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag im Aufwind

Um 16:08 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 359,11 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 363,79 USD. Bei 356,93 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.564.096 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 379,38 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 5,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 164,28 USD erreichte der Anteilsschein am 15.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 54,25 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 340,14 USD.

Netflix gewährte am 18.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.161,50 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.867,77 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,73 Prozent gesteigert.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 17.07.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 11,17 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

