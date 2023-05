Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix fällt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Netflix 328,40 EUR

Die Netflix-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 0,2 Prozent auf 330,10 EUR ab. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 328,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 330,35 EUR. Zuletzt wechselten 417 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 349,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2022 bei 158,02 EUR. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 108,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 340,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.04.2023 vor. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8.161,50 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.867,77 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,17 USD je Aktie.

