Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Netflix zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 430,47 USD zu.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:01 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 430,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 18.869 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 485,00 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.07.2022 auf bis zu 211,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 50,84 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 454,29 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,29 USD, nach 3,20 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.187,30 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Netflix am 17.10.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,80 USD fest.

