Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 424,05 USD.

Die Netflix-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 424,05 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 419,19 USD. Mit einem Wert von 425,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.236.529 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 485,00 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,37 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 211,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 50,09 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 454,29 USD angegeben.

Am 19.07.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.187,30 USD gegenüber 7.970,14 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 17.10.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,80 USD je Netflix-Aktie.

