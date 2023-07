Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Netflix im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Netflix. Im Tradegate-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Netflix-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 386,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 387,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 385,00 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 1.724 Aktien.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 432,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 10,71 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 209,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2022). Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 84,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 454,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.07.2023. Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,20 USD je Aktie erzielt worden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.187,30 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.970,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 11,78 USD je Aktie aus.

