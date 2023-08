Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagmittag fester

Blick auf Netflix-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 430,46 USD.

Um 12:02 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 430,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.748 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 485,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2023). Gewinne von 12,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 211,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,81 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 454,29 USD.

Am 20.07.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.187,30 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.970,14 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 17.10.2023 gerechnet.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

