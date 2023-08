Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 418,26 USD.

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 2,2 Prozent auf 418,26 USD nach. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 417,52 USD nach. Bei 425,41 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1.074.608 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 485,00 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 13,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 211,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 454,29 USD.

Am 20.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,20 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.187,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 17.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,85 USD je Netflix-Aktie.

