Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 1.213,64 USD.

Die Netflix-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 1.213,64 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.212,00 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.218,61 USD. Zuletzt wechselten 79.413 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 677,88 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.253,33 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 17.07.2025 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,19 USD, nach 4,88 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 11,12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,29 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor einem Jahr eingefahren

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Netflix-Aktie gesucht: Catfishing-Doku wird zum Streaming-Hit