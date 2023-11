Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 479,29 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 479,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 480,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 477,11 USD. Bisher wurden heute 355.037 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 485,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 273,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,96 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 440,00 USD je Netflix-Aktie an.

Am 18.10.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,10 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.541,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.01.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 12,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie gewinnt: "Squid Game" ist zurück bei Netflix - Neue Gameshow 'Squid Game: The Challenge'

Netflix, Amazon & Co.: Welcher Streamingdienst ist am beliebtesten?

Netflix-Aktie an der NASDAQ etwas fester: Netflix-Geschichtsserie "Die Kaiserin" gewinnt International Emmy